أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منع الخوذات وألعاب  VR و3D  في مدن الملاهي

Print
منع الخوذات وألعاب  VR و3D  في مدن الملاهي منع الخوذات وألعاب  VR و3D  في مدن الملاهي
قرار مهم أعلنته الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين

منع الخوذات وألعاب  VR و3D  في مدن الملاهي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين منع ألعاب الـVR (الواقع الافتراضي) والخوذات وألعاب الـ 3D (ثلاثية الأبعاد) في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.

وسبق أن أعلنت الهيئة محاذير وبروتوكولات تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي: التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، إضافة إلى ترك مسافة مترين بين الألعاب.

يأتي ذلك بهدف تجنب الازدحام، واشتراط استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع والحجز، والشراء بالبطاقة الائتمانية، والحد من تبادل العملات الورقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية