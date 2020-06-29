أخبار عاجلة

شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو -
منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي -
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتوجيه أمير عسير.. "تنمية أحد رفيدة" تستعد لمبادرة نشامى الحي

Print
تعتمد على تكوين مجموعات تطوعية بالأحياء تقوم على شؤون الأهالي

بتوجيه أمير عسير..

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، بتجهيز غرفة عمليات نشامى الحي وذلك بمقر اللجنة.

وتفصيلاً، نشأت مبادرة "نشامى الحي" من خلال مشاركة 787 مشاركاً في الرابط الإلكتروني لمبادرة نشامى عسير، بفكرة أن يكون في الأحياء مجموعات تطوعية تقوم على شؤون الأهالي خلال فترة الحظر، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر تضرراً من الوباء.

ورأى أمير منطقة عسير، أن يتم تطوير المشروع ليكون مستداماً، بأثر أكبر سواء أثناء الحظر أو بعده، وأن يتوسع مفهوم الخدمة ليكون شاملاً يرتكز على نقاط القوة في منطقة عسير.

ومن جهته، قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة محمد بن درع، إن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.

يُذكر أنه سيتم منح المشاريع النوعية ضمن الفرص المحددة، راية "نشامى عسير"، وشهادة التميز للمشاريع النوعية متى ما حققت الضوابط اللازمة وكانت على درجة عالية من الكفاءة والإتقان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية