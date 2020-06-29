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ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري

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ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري
استعرضا سير العمل باتفاقية "أوبك بلس" في اتصال هاتفي

ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها وتنميتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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