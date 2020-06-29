أخبار عاجلة

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية -
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي

Print
خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي
المُلقب بـ "سوبر مان"

خلال الميركاتو الصيفي .. الإكوادوري فالنسيا على رادار الأهلي

كشفت تقارير صحفية مكسيكية أن النادي الأهلي السعودي مهتم بضم الإكوادوري، إنر فالنسيا، خلال الميركاتو الصيفي 2020، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع نادي تايجرز أونال المكسيكي.

وكان فالنسيا صاحب الـ30 عامًا قد وصل إلى النادي المكسيكي في عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، وخاض المهاجم الإكوادوري 118 مباراة مع تايجرز، وسجل 34 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وقد نشر اللاعب قبل ساعات رسالة وداع إلى جماهير تايجرز، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” شكرًا للنادي على كل شيء.

وقالت صحيفة “abcnoticia"" المكسيكية، إن وجهة فالنسيا المقبلة غير معروفة، لكن بعض المصادر ذكرت أن هناك فرقًا في تركيا والسعودية تريد ضم اللاعب.


وأضافت أن غلطة سراي يرغب في استقطاب فالنسيا المُلقب بـ" سوبر مان"، كذلك فإن النادي الأهلي أحد الأندية المرشحة لضم اللاعب، وهو فريق سعودي يلعب في صفوفه دجانيني تافاريس أحد الأسماء المعروفة في الكرة المكسيكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

شبكة عيون الإخبارية