أخبار عاجلة

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية -
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة"

Print
وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة" وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في "سراة عبيدة"
قالت: إنها أظهرت مهنية عالية خلال أزمة كورونا

وزارة التعليم تثمّن جهود الإعلام في

وجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره لمدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله بن محمد المالكي، ومساعدته عائشة السبيعي ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة المستجد، والتعليم عن بعد.

كما وجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية