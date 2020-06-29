أخبار عاجلة

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية -
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي رومانيا ورئيس رابطة مسلمي مولودفا ينوهون بقرار المملكة بخصوص الحج

Print
مفتي رومانيا ورئيس رابطة مسلمي مولودفا ينوهون بقرار المملكة بخصوص الحج مفتي رومانيا ورئيس رابطة مسلمي مولودفا ينوهون بقرار المملكة بخصوص الحج
أكدوا أنه نابعٌ من اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة الحجاج

مفتي رومانيا ورئيس رابطة مسلمي مولودفا ينوهون بقرار المملكة بخصوص الحج

نوه رئيس الجالية الإسلامية في جمهورية رومانيا المفتي مراد يوسف بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية بتنظيم فريضة الحج هذا العام لعدد محدود من الراغبين في أداء الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة .

وقال مفتي رومانيا: نؤيد قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أنه نابعٌ من حرصها واهتمامها بسلامة زوار الحرمين الشريفين.

من جانب آخر أيدت المؤسسات والمراكز الإسلامية والمساجد في المدن الرومانية، ومن أبرزها مؤسسة المركز الثقافي الإسلامي "الإسلام اليوم" وجمعية المسلمين في رومانيا والرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا والمسجد الإسلامي في كونستانسا قرار المملكة، وأكدت أن المملكة دأبت على أخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة حجاج بيت الله، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي نحو الأمة الإسلامية جميعًا.

في سياق متصل نوه رئيس رابطة مسلمي جمهورية مولودفا سيرجيو سوكيركا بقرار المملكة العربية السعودية، قصر الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة .
وقال سوكيركا: إن هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم.
كما أيدت جمعية الثقافة الإسلامية (السلام) في جمهورية مولودفا قرار المملكة بقصر حج هذا العام على أعداد محدودة جدًا من المواطنين والمقيمين الموجودين داخل المملكة، وأنه نابعٌ من اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة الحجاج، وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

سياحة الشواطئ السعودية.. كنوز من الطبيعة البحرية الساحرة

سياحة الشواطئ السعودية.. كنوز من الطبيعة البحرية الساحرة

شبكة عيون الإخبارية