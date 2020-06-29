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"الصحة العالمية": جائحة "كورونا" لم تنته وتزداد حدة

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"الصحة العالمية": جائحة "كورونا" لم تنته وتزداد حدة "الصحة العالمية": جائحة "كورونا" لم تنته وتزداد حدة
اجتماع لتقييم أبحاث مكافحة الفيروس

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الاثنين)، أن جائحة "كوفيد-19" لم تقترب من نهايتها.

وقال "جيبريسوس": "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر، وكلنا نريد المضي قدماً في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب حتى من نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، توقع مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك ريان، القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض "كوفيد-19".

وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في الأبحاث لمكافحة المرض.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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