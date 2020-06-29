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القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس آيسلندا جودني يوهانسون؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها.خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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