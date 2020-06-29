أخبار عاجلة

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية -
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة

Print
مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة
عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول عليها

مكة..

أتاحت ‏مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.

واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون سبق أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.

‏وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

شبكة عيون الإخبارية