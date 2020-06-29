لليوم الثاني على التوالي.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بالهند

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تشديد الإجراءات في بومباي

سجلت الهند اليوم (الاثنين)، إصابات جديدة بفيروس كورونا، اقتربت من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي في حين مدت بومباي، المركز المالي بالبلاد، إجراءات العزل العام لشهر آخر.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بتسجيل 19459 إصابة في 24 ساعة بانخفاض طفيف عن 19906 حالات أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وشهدت بومباي تكدسًا مروريًا كبيرًا في الشوارع الرئيسية، التي تربط ضواحيها بعد أن أقامت السلطات حواجز على الطرق لتنظيم القيود الجديدة على الحركة.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للسكان الذهاب للأسواق وصالونات الحلاقة والحدائق الواقعة على مسافة كيلومترين فقط من منازلهم، لكن طلب منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وأعفت السلطات الموظفين الذين يعملون من مكاتبهم من هذه القيود.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الإصابات، وتوفي أكثر من 16 ألفًا حتى الآن بسبب مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير (كانون الثاني،) وهو عدد منخفض بالمقارنة بالوفيات في دول سجلت نفس الإصابات، لكن الخبراء قلقون من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

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