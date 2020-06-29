مكتب الحريري: التقرير الإعلامي حول انفجار صاروخ قرب موكب الحريري صحيح "إجمالا"

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- أكد مكتب رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، صحة المعلومات التي كشفتها تقارير إعلامية عن انفجار صاروخ قرب موكبه خلال زيارته للبقاع الأسبوع الفائت.

يأتي ذلك، بعدما نقلت قناة "الحدث"، الأحد، عن مصادر لبنانية قولها إن صاروخا انفجر على بعد 500 متر من موكب الحريري خلال زيارته إلى منطقة البقاع.

وقالت القناة إنه "خلال زيارة الحريري الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنيا ضمن مسلك الموكب وتحديدا على بعد 500 متر من منه".

وأوضحت القناة أن "موكب الحريري أكمل طريقه إلى بيروت عند انفجار الصاروخ، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعملت على تمشيط المحيط وعثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان".

وذكرت أن "الأجهزة تبحث إذا كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو من قاعدة أرضية، إضافة لمعرفة نوع الصاروخ وعياره".

وقال مكتب الحريري عبر "تويتر" إن المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة "إجمالا"، مشيرا إلى أن الحريري تبلغ من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه وبما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة".

من جهتها، قالت قناة "الجديد" اللبنانية وفق معلومات وردت إليها إن "شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي لم تتسلم أي معطيات حول حادث أمني في البقاع تعرض له موكب الحريري".

المصدر: وكالات