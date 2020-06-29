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عن إصدارها أمر اعتقال لـ"" .."الإنتربول" تصفع إيران: لن ينظر

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عن إصدارها أمر اعتقال لـ"ترامب" .."الإنتربول" تصفع إيران: لن ينظر عن إصدارها أمر اعتقال لـ"" .."الإنتربول" تصفع إيران: لن ينظر
"هوك" قال: حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد

عن إصدارها أمر اعتقال لـ

وجهت الشرطة الدولية "الإنتربول" صفعة إلى إيران، اليوم (الاثنين)، حول إصدارها أمراً باعتقال الرئيس الأمريكي دونالد و35 شخصا آخرين فيما يتعلق بمقتل قاسم سليماني، مؤكدة أن القواعد الداخلية لـ"الإنتربول" لا تسمح لها بدراسة طلب السلطات القضائية الإيرانية للبحث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأشخاص الآخرين بشأن مقتل "سليماني".

ونقلت "سبوتنيك" عن ممثل مقر "الإنتربول" قوله: "وفقًا للمادة الثالثة من دستور الشرطة الدولية، تمنع المنظمة منعًا باتًا من التدخل في أي أعمال ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي، لذلك عندما سترسل مثل هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقًا لأحكام دستورنا وقواعدنا الداخلية، الإنتربول لن ينظر في طلبات من هذا النوع".

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك، اليوم (الاثنين): "إن إصدار إيران أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 شخصا آخرين فيما يتعلق بمقتل قاسم سليماني مجرد حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد".

وأضاف "هوك" في مؤتمر صحفي بالرياض: "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل في إصدار نشرات حمراء استنادًا لطلبات ذات طبيعة سياسية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأكد المبعوث الأمريكي أن ما صدر إن إيران أمر ذو طبيعة سياسية، ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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