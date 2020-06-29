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الخارجية تدين بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس بحائط البراق

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الخارجية تدين بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس بحائط البراق الخارجية تدين بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس بحائط البراق

جى بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار السلطات الإسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.
وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، ان المملكة ترفض كافة الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة في البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وأكد الفايز أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967 وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.
وأوضح أن المملكة ستتحرك بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين لدى منظمة "اليونسكو" لمواجهة هذه الخطوة.

جي بي سي نيوز

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