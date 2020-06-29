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استعداداً لاستئناف المنافسات المحلية.. ميدان السهام يجهز رماة الأخضـر

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"التويجري" أكد أن الاتحاد طبق أعلى المعايير الوقائية

استعداداً لاستئناف المنافسات المحلية.. ميدان السهام يجهز رماة الأخضـر

بدأ ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض في استقبال رماة السعودي للسهام والفريق الأول من الجنسين استعداداً لاستئناف المنافسات المحلية التي ينتظر أن يعلن عنها اتحاد اللعبة خلال الأسابيع المقبلة .
وخُصص الميدان للرماة الموجودين في مدينة الرياض لحين العودة بشكل تدريجي في جميع المراكز التابعة للاتحاد الذي طبق جميع البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الرياضة في وقت سابق, كما اشترط الاتحاد على جميع مرتادي الميدان فحص الحرارة وتعبئة استمارة خاصة بالحالة الصحية والإفادة في حال التعرض لأي من أعراض المستجد COVID-19 , إضافة إلى تقليص عدد المتدربين إلى 11 بحد أقصى، وأن يكون الحضور مشروطاً بحجز مسبق .
من جانبه أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري أن الاتحاد طبق أعلى المعايير الوقائية للحفاظ على سلامة جميع مرتادي الميدان. مشيراً إلى أن الاتحاد يُشرف مباشرة على عملية الدخول والخروج للرماة من الميدان ومتابعة أوضاعهم الصحية.

استعداداً لاستئناف المنافسات المحلية.. ميدان السهام يجهز رماة الأخضـر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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