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"المخدرات" و"موارد" الرياض ينظمان معرضًا توعويًا حول أضرار التعاطي

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وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية ويستمر لمدة ثلاثة أيام

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة اليوم معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومساعده علي القباني عدد من مدراء الإدارات ومنسوبي ومنسوبات الفرع، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتزامهم بالتباعد الاجتماعي.

ويتضمن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على عينات من المواد المخدرة ونماذج لأدوات التعاطي ومجموعة من المطبوعات التوعوية عن آفة المخدرات إلى جانب عرض تعريفي عن أنواع المخدرات والعلامات الدالة على التعاطي وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وكان فرع الموارد والتنمية بالرياض قد وقع اتفاقية تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بداية العام الحالي يتم بموجبها تنفيذ العديد من الفعاليات والملتقيات المشتركة لخدمة الفئات المستفيدة من الجهتين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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