أخبار عاجلة

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية -
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النهدي الطبية" تؤمن 400 مليون كمامة للسوق السعودي

Print
"النهدي الطبية" تؤمن 400 مليون كمامة للسوق السعودي "النهدي الطبية" تؤمن 400 مليون كمامة للسوق السعودي
وصلت 15 مليوناً منها للمملكة كدفعة أولى

أعلنت شركة النهدي الطبية، توقيعها عدداً من الاتفاقيات المحلية والعالمية لتأمين 400 مليون كمامة من الناتج المحلي والعالمي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للدور المهم الذي تقدمه صيدليات النهدي الطبية خلال جائحة كورونا، وأيضاً في إطار حرصها على تأمين الكمية الكافية من المستلزمات الطبية للسوق السعودي، خاصة في ظل الطلب المتزايد بسبب هذه الجائحة.

وذكر مصدر مسؤول في النهدي الطبية وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، أن الشركة استأجرت طائرتين خاصتين لتأمين الدفعة الأولى من الكمامات والتي تقدر بنحو 15 مليون كمامة، والتي بالفعل وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليومين الماضيين، على أن يتم وصول بقية الكمية في دفعات على مدى الأسابيع القادمة؛ لضمان توفرها داخل قريباً.

شركة النهدي الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

سياحة الشواطئ السعودية.. كنوز من الطبيعة البحرية الساحرة

سياحة الشواطئ السعودية.. كنوز من الطبيعة البحرية الساحرة

شبكة عيون الإخبارية