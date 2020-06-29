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طالبات جامعة طيبة يحصدن المركز الثاني في منافسة الحلول الواقعية لجوجل

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ابتكرن جهازاً يقوم بقياس المؤشرات الحيوية لسرطان الكبد.. على غرار السكري

طالبات جامعة طيبة يحصدن المركز الثاني في منافسة الحلول الواقعية لجوجل

حصدت طالبات جامعة طيبة المركز الثاني في منافسة الحلول الواقعية التي تنفذها جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020 والتي نفذتها شركة جوجل العالمية.

وكانت الطالبات قد تقدمن بمشروعهن ضمن عدد كبير من المشاريع المقدمة من شتى دول العالم في محيط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى وصلن إلى المنافسة النهائية ضمن 30 مشروعاً منافساً.

وتقدمت الطالبات بفكرة مشروعهن وهي عبارة عن مشروع تخرج في كلية علوم وهندسة الحاسبات في جامعة طيبة تم تطويره على مدى عام كامل في معمل إنترنت الأشياء بوادي طيبة، يتمثل في ابتكار جهاز مشابه لجهاز السكر يقوم بقياس المؤشرات الحيوية لسرطان الكبد باستخدام تقنيتي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

واستطاعت الطالبات: أوفى شهاب، ولجين الجهوري، وملاك خاشقجي، المنافسة على مستوى كبير بين هذه الدول والمشاريع المقدمة من مختلف الجامعات، حيث تم اختيار أفضل 30 مشروعاً مقدماً من جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفازت الطالبات بالمركز الثاني، وأشرف على المشروع الدكتورة أروى الثقفي نائب رئيس شركة وادي طيبة للابتكار، والدكتورة نوف الحربي أستاذ نظم المعلومات المساعد بجامعة طيبة.

طالبات جامعة طيبة يحصدن المركز الثاني في منافسة الحلول الواقعية لجوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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