"الصحة" تكشف نسب الحالات الجديدة: الأطفال 10% والإناث 34% وكبار السن 5%

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57719 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

أعلنت "الصحة" اليوم الاثنين عن تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (186436) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (57719) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2285) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما سجلت عدد (2363) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (127118) حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (3943) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 10٪، والبالغين 85٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف (433) حالة، والرياض (363) حالة، والدمام (357) حالة، ومكة المكرمة (263) حالة، والقطيف (219) حالة، وجدة (212) حالة، والطائف (208) حالات، والمبرز (196) حالة، والمدينة المنورة (169) حالة، وابها (166) حالة، وخميس مشيط (134) حالة، والخبر (103) حالات، وحفر الباطن (86) حالة، والظهران (76) حالة، والجبيل (67) حالة، ومحايل عسير (61) حالة، وبريدة (59) حالة، وحائل (57) حالة، وصفوى (49) حالة، وعنيزة (40) حالة، ونجران (39) حالة، وبيشة (31) حالة، وبقيق (22) حالة، وحوطة سدير (22) حالة، ورأس تنورة (21) حالة، والخفجي (20) حالة، والخرج (20) حالة، والمجمعة (20) حالة، والعيون (19) حالة، وتبوك (19) حالة، وصامطة (18) حالة، وينبع (17) حالة، والجفر (16) حالة، والاسياح (14) حالة، والنماص (14) حالة، وثريبان (12) حالة، والنعيرية (12) حالة، والمذنب (10) حالات، ومليجة (10) حالات، وحوطة بني تميم (10) حالات، والعلا (8) حالات، والبكيرية (8) حالات، وقرية العليا (8) حالات، وجازن (8) حالات، وشرورة (8) حالات، ووادي الدواسر (8) حالات، والبدائع (7) حالات، وعيون الجواء (7) حالات، والبطحاء (7) حالات، وبقعاء (7) حالات، والمحاني (6) حالات، ورنية (6) حالات، والحرجة (6) حالات، ورجال ألمع (6) حالات، والعيدابي (6) حالات، والمخواة (5) حالات، وبللسمر (5) حالات، والبشائر (5) حالات، وتثليث (5) حالات، وثادق (5) حالات، والقيصومة (4) حالات، والعارضة (4) حالات، ورابغ (4) حالات، وعرعر (4) حالات، والدوادمي (4) حالات، والباحة (3) حالات، وبلجرشي (3) حالات، والنبهانية (3) حالات، والقوارة (3) حالات، وضرية (3) حالات، ورياض الخبراء (3) حالات، وتربة (3) حالات، وظهران الجنوب (3) حالات، والشملي (3) حالات، وحبونا (3) حالات، وثار (3) حالات، والدلم (3) حالات، ووثيلان (3) حالات، والبدع (3) حالات، والوجه (3) حالات، وضباء (3) حالات، والقرى حالتان، والقوز حالتان، والمويه حالتان، والسحن حالتان، والقحمة حالتان، وأحد رفيدة حالتان، ومقوق حالتان، وأبو عريش حالتان، والموسم حالتان، والحرث حالتان، وبيش حالتان، وصبيا حالتان، وأحد المسارحة حالتان، وخليص حالتان، وبدر الجنوب حالتان، ويدمة حالتان، ورماح حالتان، وساجر حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من المندق، وقلوة، وخيبر، ومهد الذهب، وعقلة الصقور، والمظيلف، وقيا، المضة، وتنومة، وسلوى، وعريعرة، والذيبية، والحائط، والدرب، والطوال، وخباش، وأملج، والدرعية، وضرماء، وحريملاء، وتمير، وحقل.

كما بلغ عدد الوفيات (1599) حالات، بإضافة (48) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (45104) فحوص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1591141) فحصًا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (10154098) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (5147436) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (502048) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة