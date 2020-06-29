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بعد زيارة قاآني.. افتتاح معسكر جديد للحرس الثوري شرق سوريا

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بعد زيارة قاآني.. افتتاح معسكر جديد للحرس الثوري شرق سوريا بعد زيارة قاآني.. افتتاح معسكر جديد للحرس الثوري شرق سوريا

جي بي سي نيوز:- أكدت صفحات معارضة ونشطاء سوريون، الأحد، افتتاح "الحرس الثوري" الإيراني معسكرا جديدا في مدينة البوكمال السوري شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد ما كشفته وسائل إعلام إيرانية عن زيارة لقائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني إلى المدينة ذاتها  ، بحسب "عربي21" .

وأكد موقع "فرات بوست" السوري المعارض، أن المعسكر الجديد مخصص للمنتسبين الجدد في الفصائل المدعومة إيرانيا في المنطقة.

ولفت إلى أن المنتسبين من السكان المحليين الذين أتيحت لهم العودة بعد سنوات من نزوحهم من المنطقة بسبب الحرب.

يشار إلى أن مواقع لقوات النظام السوري والفصائل المدعومة إيرانيا تعرضت في قرية العباس في ريف مدينة البوكمال لغارات جوية مجهولة المصدر يرجح بأنها إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ستة مقاتلين.

وأكد المرصد السوري وجود حالة "استنفار كبير" للفصائل الموالية لإيران في محافظة دير الزور، وخاصة في البوكمال، عقب تلك الغارات.

وأشار إلى أن الفصائل المدعومة من إيران تعمل على إعادة الانتشار في ريف دير الزور الشرقي وتحصين مواقعها في المنطقة.

جي بي سي نيوز

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