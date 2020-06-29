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شرطة حائل تعزز جولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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شرطة حائل تعزز جولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية شرطة حائل تعزز جولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أكدت أنها ستحرر عقوبات للمخالفين

شرطة حائل تعزز جولاتها الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

واصلت شرطة منطقة حائل، تعزيز جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في مختلف الأنشطة بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار المستجد، وذلك تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية.

وأكدت شرطة منطقة حائل من خلال جولاتها المستمرة حرصها ومتابعتها على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها.

ونوّهت بأنه سيتم تحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).شرطة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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