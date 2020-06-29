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التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

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التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
بـ 305 حالات إصابة جديدة

التشيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

سجّلت التشيك أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل الماضي، حيث سجلت 305 حالات إصابة جديدة، أمس الأحد.

وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك في بيان اليوم: إنه لا توجد موجة ثانية لتفشي ، مشيراً إلى أن تفشي الفيروس في منطقة مورافيان- سيليسيان بشرق البلاد هو السبب وراء زيادة حالات الإصابة.

وأضاف أن هناك إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا لعمال المناجم، وكانت جمهورية التشيك قد سجلت 260 حالة إصابة بالفيروس أمس الأول السبت، و348 حالة وفاة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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