20514  مستفيدًا من الإسكان خلال 6 أشهر بجازان

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التقرير نصف السنوي شمل تنفيذ 507 جولات رقابية بمشاركة 322 متطوعًا

أعلن فرع وزارة الإسكان بجازان عن تقديم خدماته إلى 20514 مستفيدًا في مختلف منتجات وزارة الإسكان من فلل جاهزة وأراضٍ مطورة ومشاريع بيع على الخارطة والوحدات الجاهزة والبناء الذاتي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2020.

و أشاد نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بجهود وزارة الإسكان، مؤكدًا ما حققه الفرع يدعو للفخر.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة جازان، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي؛ وتسلّمه التقرير النصف سنوي لإنجازات فرع وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأوضح "السهيمي" أنه تم تنفيذ 507 جولات رقابية في التنظيم العقاري على الإسكانات بالمنطقة، وفي مبادرة فرز الوحدات تم إنجاز ١٨٥ وحدة مفروزة، وتم ضبط 157 عقدًا ورقيًا خارج الشبكة، كما تم تنفيذ 364 جولة رقابية على المنشآت العقارية.

وبين "السهيمي" أنه تم مشاركة 322 متطوعًا بالإسكان في عدة مبادرات بواقع ١٠٨٥ساعة، كما أقيمت أربع ورش تدريبية استفاد منها ١٤٠٢متدرب ومتدربة من مستفيدي مبادرة الإسكان التنموي.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من عناية ورعاية بكل ما يحقق ويعزز استقرار المواطن، مثنياً على جهود فرع وزارة الإسكان وما يقوم به من أعمال ومهام لخدمة المواطن بالمنطقة.

وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان عن شكره لنائب أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع، وما استمع له من توجيهات خلال اللقاء، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة المنطقة.

وزارة الإسكان جازان