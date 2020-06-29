أخبار عاجلة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ورشة عمل لحماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة

Print
بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة

ورشة عمل لحماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة

تُقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، مساء غدٍ، ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية" (#احفظ_شعارك)، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.

تهدف الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.

يحاضر في الورشة المدير السابق للقسم الرياضي في قنوات MBC وقناة العربية، وأول مدير عام لقنوات SPORTS PRO MBC ، الخبير بشؤون الحقوق الرياضية، المحاضر يزيد مواقي بناني.

وتتضمن محاور التعريف بمجالات الملكية الفكرية (العلامات التجارية، حق المؤلف، النماذج الصناعية)، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية، توضيح خطوات التسجيل لمجالات الملكية الفكرية، التعريف بطريقة الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية .

وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

شبكة عيون الإخبارية