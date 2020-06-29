سائل لـ"الصحة": هل ينتقل "كورونا" عبر العين؟ هكذا تشكلت الإجابة

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قالت في صدد ردها: فيروس كورونا ينتقل برذاذ العطاس أو السعال ولمس الأسطح

أفادت وزارة الصحة، من خلال حسابها "الصحة 937"، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق العين.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار أحد المغردين عن مدى انتقال فيروس كورونا الجديد من خلال العين؟؛ حيث قالت "الصحة": "فيروس كورونا الجديد ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية والتي تنتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من الأشخاص المصابين أو عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس ولمس العين والأنف والفم قبل غسلهما".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد