أخبار عاجلة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها لـ4 وجهات جديدة

Print
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها لـ4 وجهات جديدة "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها لـ4 وجهات جديدة
قالت: نتخذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تسيير رحلات جديدة للركاب إلى 4 وجهات إضافية، من بينها القاهرة وتونس، ابتداءً من الأول من يوليو المقبل، لتزيد بذلك الشركة رحلاتها إلى 52 مدينة في العالم بحلول شهر يوليو المقبل.


وذكرت شركة طيران الإمارات على موقعها في الإنترنت، الاثنين، أنها ستستأنف تسيير رحلاتها أيضًا إلى كل من غلاسكو في المملكة المتحدة في 15 يوليو، ومالي في 16 يوليو.


وقالت الشركة إنه بإمكان الركاب الراغبين بالسفر إلى هذه الوجهات حجز تذاكر السفر عبر موقعها الإكتروني، أو من خلال مكاتب وكلائها.


وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات على المواطنين التونسيين الذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.
ووفق "سكاي نيوز" أوضحت شركة طيران الإمارات أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء، وطالبت المسافرين بأخذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من الإعلان عن فتح مدينة دبي أمام رجال الأعمال والسياح اعتبارًا من 7 يوليو، مع تطبيق إجراءات جديدة للسفر جوًا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وذكرت الشركة عملاءها بأن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

وأشارت إلى أنه ينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد 19" الناجم عن .طيران الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية