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لجنة رؤساء "الأسواق المالية" بمجلس التعاون تعقد اجتماعها العشرين

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لجنة رؤساء "الأسواق المالية" بمجلس التعاون تعقد اجتماعها العشرين لجنة رؤساء "الأسواق المالية" بمجلس التعاون تعقد اجتماعها العشرين
بحثت ورقة هيئة الأوراق المالية بدولة الإمارات حول الشمول المالي

لجنة رؤساء

عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس اليوم، اجتماعها العشرين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتضمّن مشروع جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها خطة العمل التنفيذية لتطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس "Passporting" وآلية تنفيذه والبرنامج الزمني لذلك، وخارطة الطريق لتنفيذ أهم المبادرات لتحقيق التكامل بين أسواق المال بدول المجلس.

وناقش الاجتماع تجربة كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية "تداول" بالمملكة العربية في الربط والتقاص بين السوقين.

وناقشت اللجنة ورقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة حول الشمول المالي "Financial Inclusion"، إضافة إلى ورقة هيئة أسواق المال في دولة الكويت "بشأن الإجراءات الخاصة بتطوير نموذج اعرف عميلك "KYC" وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي"، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرضت آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتم تبادل الرأي حولها.دول مجلس التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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