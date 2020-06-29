أخبار عاجلة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة -
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج

Print
مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج
أكد أن هذا التوجه حدث أكثر من 40 مرة في تاريخ المسلمين سابقًا

مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج

أكد المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف، أن قرار المملكة بمحدودية الحج لعدد معين من داخل المملكة من مختلف الجنسيات، يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على تمكين ضيوف الرحمن من أداء شعيرة الحج وسلامتهم.

ونوه الشيخ "قمر الدين" بحرص واهتمام حكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وحرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن القرار لم يكن وليداً جديداً في صفحات التاريخ بل قد حدث قبل أكثر من أربعين مرة في تاريخ المسلمين، موضحاً أن من الأصول المقررة والقواعد الإسلامية أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقال "قمر الدين": القرار لاقى مباركة إسلامية ودولية لما له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالمياً ودعماً لجهود الدول والمنظمات الصحية في محاصرة انتشار الفيروس".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا تأييد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا قرار المملكة الحكيم والموفق، داعياً الله أن يحفظها راعية للإسلام والمسلمين.المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

شبكة عيون الإخبارية