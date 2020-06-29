الإمارات تعلن عودة موظفي الحكومة إلى مقارّ العمل بنسبة 100%.. الأحد

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الاستثناءات المرتبطة بالمخاطر الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة فقط

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقارّ العمل بنسبة 100%؛ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020.

وبحسب صحيفة "البيان"؛ فإن القرار يتضمن إلغاء الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية.

وتنحصر الاستثناءات المرتبطة بالمخاطر الصحية، في فئة واحدة فقط تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة؛ بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.الإمارات عودة موظفي الحكومة