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مدير تعليم جازان يتفقد المستودعات المركزية و"الأرشفة الإلكترونية"

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قال: تطوير العمل وجودته من أهم عناصر النجاح التي ننشدها جميعًا

مدير تعليم جازان يتفقد المستودعات المركزية و

تَفَقّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، مستودعات الإدارة المركزية بالكربوس بمدينة جيزان وأبو عريش؛ في إطار متابعة الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

واطلع "أبو هادي" خلال جولته على المراحل التي أنجزتها إدارة المستودعات لتنفيذ خطة ترحيل المقررات المدرسية، وآلية توزيعها، والتنسيق مع إدارة التجهيزات فيما يخص احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية المختلفة وفق البرامج الإلكترونية المُعَدة لخدمة قائدي وقائدات المدارس.

وزار "أبو هادي" مقر المستودعات مشروع الأرشفة الإلكترونية، واستمع إلى شرح من المساعدة للشؤون التعليمية والمشرفة على المشروع رحاب مسلم، حول أهم ما تم إنجازه ميدانيًّا؛ تمهيدًا لاستكمال جميع جوانب المشروع وتحقيق أهدافه لخدمة جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جازان بطريقة تقنية حديثة، تضمن حصول المستفيد على الخدمة في وقت يسير.

وثمّن مدير عام التعليم بالمنطقة، جهود إدارة المستودعات وأعمالها المميزة التي شاهدها، واستمع إليها، وقال: تطوير العمل وجودته من أهم عناصر النجاح التي ننشدها جميعًا في المجال الإداري والتعليمي.

مدير تعليم جازان يتفقد المستودعات المركزية و

مدير تعليم جازان يتفقد المستودعات المركزية و

المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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