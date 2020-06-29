"تعليم النماص" يطلق مبادرة "وقفة إجلال" لتكريم منسوبيه

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بمليون ريال و5 سنوات قادمة لبث روح التنافس والإنجاز بين عامليها

دشن مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي"، اليوم الاثنين، مبادرة وقفة إجلال لتكريم المتميزين والمتميزات من منسوبي ومنسوبات تعليم النماص، والتي رعى جوائزها رجلا الأعمال "علي بن سليمان الشهري"، و"عبدالله بن محمد البكري" بمبلغ مليون ريال لخمس سنوات قادمة.

وتأتي هذه المبادرة من تعليم النماص لتحفيز وبث روح التنافس والإنجاز بين منسوبي ومنسوبات الإدارة من الطلاب والمعلمين والمشرفين والإداريين والمدارس (بنين/بنات).

من جانب آخر، قدّم الغامدي شكره وتقديره لراعيَي المبادرة؛ لما لهما من أيادٍ بيضاء ودعم دائم للتعليم وأهله في محافظتي النماص وتنومة، ومن المتوقع أن يكون موعد التكريم لفئات الجائزة في شهر صفر القادم، بعد إنهاء لجنة الجائزة للمفاضلة بين المتقدمين من جميع الفئات.

مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي