"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

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" الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.مديرية الدفاع المدني منطقة الباحة تقلبات جوية