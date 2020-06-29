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شاهد من الطائف.. إغلاق مسلخ دواجن مخالف ومصادرة محتوياته

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بلا ترخيص مزاولة نشاط وفي بيئة غير صحية.. و"الأمانة" تدعو للإبلاغ

شاهد من الطائف.. إغلاق مسلخ دواجن مخالف ومصادرة محتوياته

أغلقت أمانة الطائف؛ ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية، مسلخًا مخالفًا لذبح وسلخ الدواجن يتبع حظيرة لتربية الطيور بشمال الطائف.

وأوضحت أمانة الطائف، أنه لا يوجد ترخيص بلدي لمزاولة النشاط بالموقع؛ حيث يتم الذبح والسلخ في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات البلدية، وتفتقر للنظافة، وكانت الفِرَق الميدانية للفرع البلدي قد رصدت مخالفات تتعلق بعدم مطابقة بيئة التربية والذبح للضوابط المطلوبة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبيّنت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإغلاق الموقع ومصادرة المحتويات؛ نظرًا لما قد تسببه مثل هذه الأعمال التي تفتقد للاشتراطات البلدية من نقل للعدوى وانتشار الأمراض والأوبئة لا سمح الله.

وأشارت الأمانة إلى أنها كثّفت خطط الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية، والمستودعات وكل الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك بشمال الطائف، كما تتعامل بشكل فوري مع كل البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة، وأهابت بالأهالي التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظات مشاهدة حتى يتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

شاهد من الطائف.. إغلاق مسلخ دواجن مخالف ومصادرة محتوياته

شاهد من الطائف.. إغلاق مسلخ دواجن مخالف ومصادرة محتوياته

شاهد من الطائف.. إغلاق مسلخ دواجن مخالف ومصادرة محتوياته

أمانة الطائف مسلخ دواجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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