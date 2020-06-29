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فلسطين.. إغلاق كامل لـ"بيت لحم" بعد ظهور عشرات الإصابات بكورونا

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فلسطين.. إغلاق كامل لـ"بيت لحم" بعد ظهور عشرات الإصابات بكورونا فلسطين.. إغلاق كامل لـ"بيت لحم" بعد ظهور عشرات الإصابات بكورونا
المحافظ: نسعى إلى إعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك

فلسطين.. إغلاق كامل لـ

أعادت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة، بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد وفق "رويترز": الهدف من الإغلاق هو أخذ العينات من مصادر وبؤر الإصابة وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل.

وأضاف: عدد المخالطين للمصابين بالمئات؛ وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إغلاق للوصول إلى الناس وإعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك.

وسجلت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيها في مارس الماضي، وتم إغلاقها لأكثر من شهرين، 27 إصابة الاثنين؛ ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 120 حالة.

وخلَت بيت لحم من الإصابات في أواخر أبريل، قبل أن تعود للظهور فيها مع منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال "حميد": هذه المرة الإصابات منتشرة تقريبًا في كل مكان في المحافظة، في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات الثلاث، لا يوجد منطقة في بيت لحم إلا فيها حالات.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الاثنين، عن حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة في الأربعينيات من العمر؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 8 منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وأوضحت في بيان لها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 2345 إصابة، منها 1716 نشطة وحالات التعافي 621 حالة.فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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