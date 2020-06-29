أول حالة ولادة بمستشفى الأطفال في بيشة.. حالة الأم والمولودة مستقرة

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"الصحة": تشغيل قسم الطوارئ والتشغيل النهائي للمستشفى يوم الأحد القادم

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة أمس، أول حالة ولادة بالمستشفى.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الحالة الصحية للمولودة ووالدتها مستقرة ولله الحمد؛ مبينةً أنه سيتم تشغيل قسم الطوارئ، واكتمال جميع الخدمات والتشغيل النهائي للمستشفى يوم الأحد القادم، بإذن الله تعالى.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة تتوفر فيه جميع التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تقدم رعاية صحية للمواطنين بجودة عالية.مستشفى الولادة والأطفال محافظة بيشة