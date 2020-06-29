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"الشورى" يطالب بالإسراع في خصخصة "الإذاعة والتلفزيون": طوروا منصة "حسب الطلب"

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"الشورى" يطالب بالإسراع في خصخصة "الإذاعة والتلفزيون": طوروا منصة "حسب الطلب" "الشورى" يطالب بالإسراع في خصخصة "الإذاعة والتلفزيون": طوروا منصة "حسب الطلب"
قال: على الهيئة تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال، موضحًا أنه على الهيئة تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف المجلس خلال جلسته العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ: على هيئة الإذاعة والتلفزيون دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

وفي مستهل جلسة اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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