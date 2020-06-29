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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات

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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات
منذ شهر أبريل الماضي

أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهر أبريل الماضي.

وأعلنت حكومة الولاية أنها ستُرغم المسافرين العائدين على الخضوع لفحص كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الفنادق التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا، وفي حال رفضهم لذلك؛ سيتم تمديد إقامتهم في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا حتى مساء الأحد إلى 7686 إصابة، تعافى منها 6993 شخصًا؛ فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 104 حالات وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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