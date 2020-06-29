أخبار عاجلة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد

Print
مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد
البرنامج أعلن أيضاً موعد إلزام أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقاً

مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري، أنه ابتداءً من 28 يوليو المقبل سيتم إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني.

وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه في تويتر: ضمن الجهود الساعية لمكافحة #التستر_التجاري؛ تُلزم المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل.

وأضاف: ابتداءً من 25 أغسطس تُلزم أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقاً، وبذلك تصبح الأنشطة التجارية كافة مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري خلال 14 شهراً.البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدفع الإلكتروني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

شبكة عيون الإخبارية