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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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