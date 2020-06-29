الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان

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جي بي سي نيوز:- هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله اللبناني، متهمة إياه بالعمل على "محاولة إسكات الإعلام اللبناني"، وذلك عقب قرار قضائي بمنع وسائل الإعلام من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية ببيروت.

واعتبرت الخارجية الأمريكية القرار القضائي "أمرا مثيرا للشفقة"، مضيفة "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، بحسب "عربي21" .

وقالت: "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".



وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قد أصدر قرارا يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة".

ويقضي النص "بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أمريكي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر".

وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية الجمعة أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية".

وقالت "شيا"، التي تولت المنصب في شباط/فبراير الماضي، "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية". وأشارت إلى أن الحزب "بنى دولة داخل دولة لبنان"، وأنه "حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد".

وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن تصريحات شيا "تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وردا على القرار القضائي، قالت السفارة الأمريكية في لبنان عبر حسابها على "تويتر"، "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني".



وفي كسر للقرار، استقبلت قناة "أم تي في" السفيرة الأمريكية، مساء السبت، وقالت إن "حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة"، ونوهت إلى أن بيروت قدمت اعتذارا لها إزاء القرار القضائي.

في المقابل، نفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، في حديث لقناة "الجديد"، تقديم الحكومة اعتذارا للسفيرة الأمريكية، مؤكدة "احترام السلطة القضائية".

وعبرت عن رأيها بالقرار قائلة إنه "استباقي وغبر مقبول"، وأضافت "لا يحق للقاضي قانونا أن يصدر قرارا يمنع الإعلام من نقل تصريحات، وهذا الأمر مكرّس في قانون المرئي والمسموع (ينظم عمل الإعلام)، وحرية الإعلام مصانة في القوانين، وأي خرق يفترض أن وزارة الإعلام هي التي تتحرك وتتخذ القرارات".

من جانبها، عارضت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي" القرار القضائي، معتبرة أنه "غير ملزم وغير نافذ". وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضده.