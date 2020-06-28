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بعد زيادة إصابات "كورونا".. الصين تعزل نصف مليون شخص قرب العاصمة

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بعد زيادة إصابات "كورونا".. الصين تعزل نصف مليون شخص قرب العاصمة بعد زيادة إصابات "كورونا".. الصين تعزل نصف مليون شخص قرب العاصمة
السماح لفرد من كل أسرة بالخروج مرة في اليوم لشراء المتطلبات

بعد زيادة إصابات

عزلت الصين اليوم الأحد نحو نصف مليون شخص قرب العاصمة بكين، التي سجلت منذ منتصف يونيو (حزيران) زيادة في حالات "كوفيد-19"، وتصف السلطات أوضاعها بأنها لا تزال خطيرة ومعقدة.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" شبه الرسمية أن السلطات المحلية عزلت كانتون أنجين الواقع على بعد 60 كيلومترًا جنوب بكين في محافظة هوباي، وسجلت فيه 11 حالة مرتبطة بعودة تفشي الوباء في بكين. وأضافت بأنه سيسمح لفرد واحد من كل أسرة بالخروج مرة في اليوم لشراء الطعام والدواء.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصينية بتسجيل 14 حالة محلية جديدة في بكين في الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 311.

وكانت الصين قد نجحت في احتواء الوباء، لكن ظهور نحو 300 إصابة جديدة في المدينة في غضون أكثر من أسبوعين أشاع مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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