شاهد.. "هيئة عسير" تفعّل مبادرة “حسن الوفادة 2” على مبانيها والمركبات الرسمية

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تحت شعار "مرحباً ألف في عسير.. تنزه بحذر" للحد من انتشار كورونا

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة "حسن الوفادة" بنسختها الثانية والتي أطلقها أمير منطقة عسير تركي بن طلال آل سعود.

وكانت الهيئة قد قامت بتركيب شعار المبادرة لهذا العام 1441 هـ "مرحباً ألف في عسير، تنزه بحذر" على مباني الهيئات والمراكز وعلى المركبات الرسمية، حيث يتماشى هذا الشعار مع الأوضاع الحالية في انتشار جائحة كورونا والتي تتطلب التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفايروس.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة، وبمتابعة حثيثة من مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالتشارك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، وتجسيد هذه المبادرة في نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع بما لا يتعارض مع ما دعت إليه وزارة الصحة من بروتوكولات وقائية واحترازية لسلامة الجميع.