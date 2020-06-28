أخبار عاجلة

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عن بُعد.. "ابن رقوش" يشهد أولى جلسات محاكمة النزلاء بـ"ملاحظة الطائف"

Print
عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة لإنجاز القضايا والحد من تفشي كورونا

عن بُعد..

شهد فهد رشيد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد عقد أولى جلسات محاكمة النزلاء بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف "عن بُعد"، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية "دائرة الأحداث".

وتفصيلاً، جرت جلسات المحاكمة مع قاضي الأحداث عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة بهدف إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة، وبما يكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي والبروتوكولات المتخذة من الجهات الصحية في نطاق العمل.

ومن جانب آخر، قام فهد رشيد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بزيارة لمحافظ الطائف سعد الميموني، وجرى بحث عدد من الموضوعات، وتفقد فروع الوزارة بمحافظة الطائف، ودار الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، ومكتب العمل والحماية الاجتماعية والتأهيل الشامل، ومركز التنمية ودار الملاحظة بالمحافظة.

وأكد ابن رقوش أن هذه الزيارات لمقار الوزارة في المحافظات للاطلاع على سير العمل، وتذليل الصعوبات حرصًا على تسهيل سير الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمستفيدين.

عن بُعد..

عن بُعد..

عن بُعد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية