تحضيراً للدوري.. عسير تحتضن معسكر الاتحاد

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البلوي أكد إنهاء إجراء الترتيبات اللازمة

وقع اختيار إدارة نادي الاتحاد على منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري للفريق الكروي الأول، خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، قبل استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

من جانبه، أوضح حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق أنه تم الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر، من حيث مقر إقامة الفريق، وملعب وصالة التدريب بالشكل الذي يضمن تحقيق المعسكر لأهدافه، مشيراً في الوقت ذاته بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر ومواعيد إقامتها.

