"سبق" تكشف قصة إنقاذ محطة وقود بالرياض من كارثة محققة.. بطلها مواطن

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قام بدفع سيارة اشتعلت بها النيران بمركبته الخاصة قبل نشوبها بالمكان كله

كشفت "سبق" تفاصيل حادثة إنقاذ محطة وقود من كارثة حقيقية بعد اشتعال النار في إحدى المركبات التي كانت تتزود بالوقود في المحطة وانتشرت مقاطع فيديو لهذه الحادثة.

وقالت المصادر إن الحادثة وقعت في مدينة الرياض، وتحديدًا في حي العزيزية وبطل هذه الحادثة هو المواطن محمد عبدالله منصور الشرافي الدوسري الذي قام بدفع المركبة خارج المحطة بمركبته الخاصة بهدف إنقاذ المحطة ومن فيها.

"سبق" تواصلت مع المواطن الدوسري والذي أوضح بقوله:"أثناء مروري من المحطة وأنا باتجاهي إلى المنزل الساعة الواحدة صباحاً شاهدت سيارة مشتعلة أثناء تعبئتها بالوقود داخل المحطة وبجانبها عدد من السيارات أيضًا للتزود بالوقود .

وأضاف الدوسري: بدافع غير شعوري قمت بدفع السيارة المشتعلة بسيارتي الخاصة خارج المحطة لسلامة الممتلكات وأرواح البشر، مؤكدًا أن ما قمت به واجب عليّ تجاه ديني ووطني، فهذه تعتبر إنقاذ أرواح بشر.

ووجه الدوسري رسالة لجميع مالكي المركبات بضرورة التزود بطفايات حريق داخل المركبات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مثل هذه الظروف .