أخبار عاجلة

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى

Print
معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى
حاصر عناصر الميليشيا أثناء سحب الجثث والمصابين

معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى

صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك".

وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل

"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات

"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات

"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل

"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل

مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية

مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية

شبكة عيون الإخبارية