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"السلمي": ارتفاع معدلات الالتهاب الرئوي الناجمة عن كورونا في مستشفيات حائل

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"السلمي": ارتفاع معدلات الالتهاب الرئوي الناجمة عن كورونا في مستشفيات حائل "السلمي": ارتفاع معدلات الالتهاب الرئوي الناجمة عن كورونا في مستشفيات حائل
دعا إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية لمواجهة الفيروس

أكد الدكتور أحمد السلمي، وكيل كلية الطب للشؤون السريرية بجامعة حائل، أن معدلات حالات الالتهاب الرئوي الناجمة عن فيروس "كورونا" بدأت تتضاعف في مستشفيات مدينة حائل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "لذا يجب علينا جميعاً الالتزام بالتعليمات وإلا سيعود الحظر من جديد"، مؤكدًا في تغريدته أن استقرار النظام الصحي الوطني هي مسؤوليتنا جميعاً وكلنا مسؤول.

وختم حديثه بالقول: "‏كلما ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا ستقل أعداد الأسرّة الشاغرة في أقسام العناية المركزة، وستقل نسبة الأطباء المتوفرين بشكل كافٍ لعلاج تلك الحالات، وبالتالي -لا قدر الله- سيزيد من نسبة الوفيات بين مرضى كورونا بشكل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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