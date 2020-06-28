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بعد مقترحاته المميزة.. "إرادة الرياض" يضمّ مراجعًا لعضوية "الاستشاري"

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بعد مقترحاته المميزة.. "إرادة الرياض" يضمّ مراجعًا لعضوية "الاستشاري" بعد مقترحاته المميزة.. "إرادة الرياض" يضمّ مراجعًا لعضوية "الاستشاري"
قدّمها بهدف تحسين الخدمة وتم اختياره ممثلًا عن المرضى وأسرهم

بعد مقترحاته المميزة..

وجه المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، بضم أحد المراجعين إلى عضوية المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، وذلك بعد تقديم المراجع جملة من الملاحظات والمقترحات المناسبة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن المجلس بحاجة ماسة لمشاركة المراجعين الذين لديهم الحماس والتفاعل الكبير للمساهمة في تطوير الخدمة المقدمة في المجمع، خصوصاً وأن العضو يمثل الفئة المحتاجة للخدمة، وبالتالي فإن ما يقدمه من آراء ومقترحات تكون نابعة من الشعور بحاجة المستفيدين إلى توفرها؛ حتى تكتمل المنظومة الخدمية المقدمة لهم.

يذكر أن المجلس الاستشاري لمجمع إرادة بالرياض أنشئ العام الماضي بهدف إيجاد قنوات للشراكة بين مقدمي الخدمة والمرضى وأسرهم، والارتقاء بها، وبما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات لتحقيق رعاية فعالة وآمنة للمريض والشفافية في المعلومات، وعقدت من خلاله مجموعة من الجلسات بمشاركة أسر المرضى، ونتجت عنه جملة من القرارات التي كان لها أبلغ الأثر في تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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