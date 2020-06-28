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تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ"جازان" التي لم تسجل فيها إصابات بـ"كورونا"

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تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ"جازان" التي لم تسجل فيها إصابات بـ"كورونا" تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ"جازان" التي لم تسجل فيها إصابات بـ"كورونا"
إجمالي الإصابات في المنطقة يرتفع لـ2262

تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ

تعدّ محافظة هروب بمنطقة جازان، هي المحافظة الوحيدة التي لم تسجل بها إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.

وتقع محافظة هروب شرق منطقة جازان وتبعد عن مدينة جيزان أكثر من 100 كلم، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كم2 تقريباً، ويعيش بها ما يزيد عن 75,000 نسمة.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أعلن عن شفاء 67 حالة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في جميع محافظات ‎منطقة جازان إلى 2262 حالة، 587 حالة نشطة، تعافى منها 1652 حالة، فيما بلغت الوفيات 23 وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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