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أمانة عسير ترفع أكثر من 2 مليون طن نفايات ومخلفات هدم خلال 6 أشهر

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أمانة عسير ترفع أكثر من 2 مليون طن نفايات ومخلفات هدم خلال 6 أشهر أمانة عسير ترفع أكثر من 2 مليون طن نفايات ومخلفات هدم خلال 6 أشهر
ضمن جهودها في تنفيذ مبادرة معالجة التشوه البصري

أمانة عسير ترفع أكثر من 2 مليون طن نفايات ومخلفات هدم خلال 6 أشهر

قال مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بأمانة منطقة عسير محمد سبران: إنه خلال الستة الأشهر الماضية رفع نحو 1.451.355 مليون طن من النفايات، ونحو 644.218 ألف طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع عدة.

وأضاف أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكل أشكاله.

يذكر أن أمانة عسير تواصل أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري في مدينة أبها، ضمن جهود الأمانة في تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري، وفق خطط عملية، بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.أمانة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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