فتح باب التسجيل لحملة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية.. الثلاثاء

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عبر الموقع الإلكتروني للقبول بها

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة من خلال الرابط الإلكتروني: (https://www.kkmar.gov.sa/KKRS/FrmRegStatus.aspx).

وحددت "اللجنة" موعد استقبال الطلبات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 09-11-1441 هـ الموافق 30-06-2020 م وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد 14-11-1441 هـ الموافق 05-07-2020 م، وذلك على مدار الأربع والعشرين ساعة.